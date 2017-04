VENEZUELA CRISIS

Caracas, 15 abr (EFE).- Una decena de artistas se congregó hoy en el este de Caracas para rendir un homenaje a las personas fallecidas las últimas semanas durante las manifestaciones que ha habido en el país, y en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro a quien le piden elecciones y un canal de ayuda humanitaria.

Actores, modelos, cantantes, comediantes, artistas plásticos y animadores se dieron cita en la avenida Francisco Fajardo de Caracas donde, además de discursos individuales, leyeron un manifiesto en rechazo a la “violación continuada” de las Constitución de Venezuela y en el que exigen se convoquen elecciones generales en el país.

La modelo y animadora Caterina Valentino señaló que los artistas, así como el resto de los venezolanos, no quieren “más abusos” y pidió a los gobernantes que escuchen a la gente.

“No queremos más abusos, no queremos más represión. Queremos un país en libertad, queremos básicamente elecciones (…) A los que llevan las riendas de esta nación: escuchen a la gente (…) ya no queremos más caídos, ya no queremos más despedidas, no queremos que se nos vayan más jóvenes”, dijo Valentino a los medios.

Por su parte, el cantante de ‘hip hop’ venezolano One Chot dijo a Efe que acudió al llamado de los artistas porque quiere “apoyar el cambio en Venezuela” y que su palabra y presencia aporten “así sea un poquito” a que haya un cambio positivo.

En su discurso a los presentes, el cantante, que en 2012 recibió un impacto de bala en la cabeza en medio de un intento de robo en Caracas, señaló que es “un sobreviviente más” y que seguirá luchando “hasta recuperar a Venezuela”.

“No nos ahoguemos en violencia, no nos ahoguemos en diferencias (…) Este solía ser un país hermoso, no había grandes diferencias más allá de si eras magallanero o caraquista”, dijo, en referencia a los fanáticos de dos de los equipos de béisbol venezolano más emblemáticos.

El actor y locutor Wilmer Machado, conocido en el país caribeño como “Coquito”, también se solidarizó con las familias de los muertos que han dejado las protestas y, a su vez, criticó los niveles de violencia y de escasez que se han incrementado en el país, según ellos, los últimos 20 años.

“La violencia, la inseguridad, el hampa no pregunta cuál es tu color de piel, cuál es tu partido político, cuál es tu clase social (…) La inseguridad no cree en nadie y eso tiene que acabarse (…) Yo no quiero que me regalen una bolsa de comida, yo quiero un país de oportunidades de trabajo, oportunidades de sueños”, aseveró.

Las últimas semanas se han desarrollado manifestaciones opositoras en el país en rechazo a lo que consideran un “golpe de Estado” por parte del Supremo, cuando este despojó de sus funciones al Parlamento venezolano, de mayoría opositora.

Desde entonces, algunas protestas, que en repetidas veces han sido disueltas por la fuerza pública con gases lacrimógenos y perdigones, han degenerado en hechos violentos.

Estas protestas antigubernamentales, que piden elecciones y la remoción de siete magistrados del Supremo, han dejado al menos seis muertos, un centenar de detenidos y cientos de heridos, según los balances del antichavismo.