FÚTBOL CLÁSICO

Madrid, 18 abr (EFE).- Iker Casillas, exportero del Real Madrid actualmente en el Oporto portugués, considera que el equipo blanco “a partido único le hace mucho más daño al Barcelona”, en alusión al clásico que ambos equipos disputarán el próximo domingo en el Santiago Bernabeu.

Sobre el desenlace del partido, Casillas expresó, en una entrevista que emitirá el jueves Movistar+, que su deseo es “que gane el Madrid y asegure un poco más la Liga”, porque a su juicio “se lo ha merecido”.

El guardameta del Oporto debutó ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu el 26 de febrero de 2000, y acumula muchas anécdotas en más de 15 años de partidos ante su eterno rival, indica Movistar+ en el avance de la entrevista.

Sobre el técnico portugués José Mourinho, con quien mantuvo diferencias en su última etapa en el Real Madrid, comentó: “Al principio hubo mucha conexión pero al final no hubo muy buen feeling. Es como una pareja, al principio estás muy enamorado pero luego no da más de sí”.

Casillas advierte que no renuncia a la selección española: “No he renunciado a la Selección ni lo voy a hacer. El día que lo haga seré yo el que lo diga. Tengo conmigo mismo una lucha. Si estoy a gusto y estoy bien conmigo mismo, ¿por qué no va a poder llevarme el seleccionador? Es una decisión suya. A mí me gustaría”.