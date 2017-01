COLOMBIA PAZ

Bogotá, 25 ene (EFE).- El comandante del Ejército colombiano, general Alberto José Mejía, aseguró hoy que las Fuerzas Militares están listas para atacar el “corazón” de las disidencias de las FARC que no se acojan al proceso de paz con el Gobierno.

En declaraciones a periodistas, el general Mejía destacó que en este momento se encuentran “en el desarrollo de procesos muy importantes para poderlas golpear y causar el daño que se requiere” y destacó que tienen “instrucciones claras” del presidente Juan Manuel Santos para atacar a estas disidencias “con todas las capacidades militares”.

Asimismo, reiteró que todo el peso de la justicia y del Ejército les caerá encima a quienes se han separado de las FARC.

En días pasados el Gobierno colombiano ratificó que las disidencias que surjan de las FARC no podrán acceder a los tratamientos penales especiales previstos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del acuerdo de paz y en particular en la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Bloque Sur de las FARC entró en combate el pasado 10 de enero con un grupo disidente, liderado por alias “Alexander Mojoso”, del que los mandos guerrilleros afirman no comparte “la actual política de paz llevada a cabo entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC”.

Además, el pasado 13 de diciembre, el Estado Mayor (mando) de las FARC separó a cinco de sus mandos por apartarse de los lineamientos político-militares trazados por esa organización.