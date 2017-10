ARGENTINA ECONOMÍA

Buenos Aires, 29 oct (EFE).- Tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas argentinas del pasado domingo y el fin de la larga campaña electoral, los potenciales inversores se encuentran a la espera de que lleguen las reformas económicas prometidas, según expertos consultados por Efe.

Para Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, el respaldo en las urnas para poder llevar a cabo el programa de Macri es “condición necesaria pero no suficiente” para la llegada de las ansiadas inversiones, que supondrían un importante empujón para la economía argentina, especialmente por la llegada de divisas extranjeras.

“Las reformas son un requisito que el inversor va a ir chequeando”, dijo en la misma línea Rodrigo Álvarez, director de Analytica, quien cree que se inicia una etapa “donde el mercado espera más reformas, a más largo plazo”, destinadas a contener el déficit fiscal y hacer la economía argentina “más competitiva”.

Entre ellas, Álvarez apuntó principalmente a una bajada de impuestos para las empresas, una normativa laboral que amplíe la base de recaudación con trabajadores hasta ahora en la economía informal y cambios que reduzcan el gasto en pensiones.

El economista Pablo Tigani incidió en la idea, ya que vaticinó que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), los bancos o las agencias calificadoras de riesgo le van a pedir a Macri “que ajuste”.

Los tres analistas coinciden en que, por el momento, las medidas tomadas por Macri no han supuesto grandes cambios en las finanzas del Estado: “Por ahora no hicieron nada, ajuste no hay”, resumió de manera contundente Tigani.

No obstante, con el nuevo capital político obtenido en las elecciones, el ajuste, aunque con el “gradualismo” que prometió Macri en numerosas ocasiones, parece más cercano, algo a lo que el mercado reaccionó el día después de las elecciones con un rebote de cerca del 3 %; la victoria oficialista “entusiasma a los mercados, que ya están reaccionando”, interpretó Ramiro Castiñeira.

En este punto existe más disenso entre los expertos, ya que Tigani, más crítico con Cambiemos, la formación del Gobierno, cree que el punto débil del Ejecutivo radica en el endeudamiento “creciente” que lo ha caracterizado hasta ahora, ante el que los prestamistas “pueden titubear”.

Para el economista, la combinación de déficit y el hecho de que la nueva administración haya comenzado a emitir buena parte de su deuda en dólares, lo que conlleva “debilidad a un shock externo”, puede crear una “situación muy difícil, por muy simpático que les caiga Macri a los mercados”.

Rodrigo Álvarez, más optimista, también opinó que en el corto plazo puede producirse un crecimiento de la deuda, aunque dentro de un “escenario sin riesgo” si se van cumpliendo “las metas”.

En la agenda del Gobierno de este lunes, cumplida una semana desde las legislativas de las que salió fortalecido, Macri convocó a las principales figuras del oficialismo para anunciar “un conjunto de políticas que permitan avanzar en la lucha contra la pobreza, generar empleo y dar sustentabilidad al crecimiento de la economía”, entre las que se podrían desgranar las primeras reformas.

Por otra parte, el desembarco de inversiones, que el consenso de los analistas espera que se produzca en mayor o menor medida, presionará al alza al peso argentino, que se mantendrá estable o ligeramente al alza frente al dólar estadounidense, tras las intensas caídas que siguieron al fin de las restricciones cambiarias decretado por Macri.

Sin embargo, en una Argentina cuyo sector exportador “aún se está reactivando”, según señaló Castiñeira, “no vendría nada bien” una apreciación significativa del peso, a la que el Gobierno no es favorable, por lo que previsiblemente las oscilaciones en el mercado de divisas serán contenidas.