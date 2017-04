TENIS TORNEO HOUSTON

Houston (EE.UU.), 14 abr (EFE).- El estadounidense Jack Sock, cabeza de serie número uno, hizo buenos los pronósticos al ganar en tres sets por 7-6 (6), 1-6 y 6-4 al español Feliciano López, sexto preclasificado, y lograr el último pase que faltaba a las semifinales del torneo de tenis Houston.

Su rival en la lucha por el pase a la final será su compatriota Steve Johnson, cuarto preclasificado, que también se convirtió en el verdugo del español Fernando Verdasco, quinto cabeza de serie, al que ganó en dos sets por 6-2 y 6-4.

El duelo entre ambos tenistas estadounidenses será el sexto como profesionales con ventaja de 4-1 para Sock, de 24 años, actual número 16 del mundo, mientras que Johnson ocupa el puesto 29.

Si Verdasco nunca tuvo opción de conseguir la victoria, López, en el tercer duelo que mantuvo con Sock, López las desperdició, especialmente en la primera manga donde siempre estuvo en control y después de dos breaks por parte de ambos jugadores, llegó al desempate y consiguió una ventaja parcial de 5-1 para al final perderlo.

“Creo que he tenido todas las oportunidades para ganar, pero bueno se me ido el partido porque cuando no las aprovechas y tienes un rival de calidad te pasa factura”, declaró a EFE López. “Te afecta la manera como pierdes, pero debes seguir adelante y no pensar demasiado.

López mostró su mejor tenis en la segunda manga cuando barrió a Sock, y aunque comenzó mal el tercero, perdió el saque en el segundo juego, luego se metió de nuevo en el partido al recuperarlo en el quinto hasta que en el décimo, con varios ventajas, al final lo perdió y ahí se acabó su participación en el torneo.

“La verdad es que creo que hice un buen tenis, el mejor en lo que va de temporada, y a pesar de quedar eliminado me voy contento de cara a lo que puede ser la temporada en Europa, donde confío ir a más”, destacó López, de 35 años, número 40 del mundo, que espera subir puestos con los dos triunfos conseguidos en Houston.

Mientras que el resto de la jornada dejó las grandes sorpresas que generaron el joven estadounidense Ernesto Escobedo, que llegó con invitación, al vencer en tres maratonianos sets por 7-6 (6), 6-7 (7) y 7-6 (5) a su compatriota John Isner, segundo cabeza de serie, y pasar a las semifinales.

El brasileño Thomaz Bellucci, octavo cabeza de serie, también derrotaba al estadounidense Sam Querrey, tercer preclasificado, por 6-4, 3-6 y 6-3, y será en semifinales el rival de Escobedo.

Escobedo, que entró al cuadro principal por invitación, ahora tendrá la posibilidad de llegar a la primera final de un torneo de la ATP, donde está clasificado en el puesto número 91.

Pero para ello deberá superar a Bellucci, en lo que será el primer duelo entre ambos jugadores como profesionales, y el tenista brasileño mostró que ha llegado en un gran momento en lo que es su primera participación en el torneo.

La otra alegría del tenis latinoamericano en el torneo la dieron en la competición de dobles, el chileno Julio Peralta y el argentino Horacio Zeballos, cuartos cabezas de serie, que pasaron a las semifinales tras vencer por 6-3, 7-6 (4) a la pareja formada por el mexicano Santiago González y el neozelandés Michael Venus.

Sus rivales en las semifinales será la pareja ganadora del partido de cuartos que disputan esta noche los gemelos estadounidenses Bob Bryan y Mike Bryan, primeros cabezas de serie, ante los indios Purav Raja y Divij Sharan.

El torneo de Houston, que se disputa en el River Oaks Country Club de la ciudad tejana, sobre superficie de arcilla, reparte premios de 535.625 dólares / 504.703 euros y 250 puntos para la clasificación mundial de la ATP.

Resultados de la 5a. jornada

. individual, cuartos de final

Jack Sock (USA, 1) vence a Feliciano López (ESP, 6), por 7-6 (6), 1-6, 6-4

Ernesto Escobedo (USA, WC) a John Isner (USA, 2), por 7-6(6), 6-7(6), 7-6(5)

Thomaz Bellucci (BRA, 8) a Sam Querrey (USA, 3), por 6-4, 3-6, 6-3

Steve Johnson (USA, 4) a Fernando Verdasco (ESP, 5), por 6-2, 6-4