OLIMPISMO PARÍS 2024

París, 9 feb (EFE).- Más de 50 ciudades de todo el mundo, entre ellas Madrid, Barcelona, México, Montevideo, Lima, Quito y Medellín, apoyaron hoy en un comunicado conjunto la candidatura de París para acoger los Juegos Olímpicos de 2024.

La iniciativa, que se produjo a instancias del alcalde de la localidad canadiense de Montreal, Denis Coderre, reconoce el liderazgo de París en “avances energéticos, digitales y de economía colaborativa”.

La capital francesa compite por acoger los Juegos de 2024 con Los Ángeles y Budapest, en una carrera que se decidirá en la Asamblea General del COI de Lima el próximo 13 de septiembre.

“París desea acelerar con los Juegos los progresos sociales y medioambientales e impulsar la transformación del conjunto de su área metropolitana”, señalaron los firmantes, entre los que están Atenas, Bruselas, Bucarest, Ciudad del Cabo o Dublín.

En ese sentido, consideraron que los Juegos de París “marcarían un antes y un después en la responsabilidad ecológica, los transportes innovadores y la actividad social, todo ello con un espíritu generoso y festivo”.

Los firmantes recordaron la capacidad de Francia para organizar grandes eventos deportivos, como la Eurocopa del año pasado, pero también su experiencia para “garantizar la seguridad” de los mismos.

Sede de la firma de “avances colectivos” como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y del acuerdo contra el cambio climático de 2015, la capital francesa ha estado siempre “en la vanguardia” del diálogo entre ciudades, señalan.

“París apuesta por la modernidad, lo que se traduce en la capacidad colectiva de una sociedad para ofrecer nuevas respuestas. París entiende que la transición ecológica no se decreta, que el progreso no se improvisa, y que la renovación democrática no se impone”, señalaron.

Cuna del barón Pierre de Coubertin, padre del olimpismo moderno, París quiere celebrar unos Juegos un siglo después de los últimos para “compartir con el resto del mundo su pasión por el deporte y su ambición por el planeta”.

Los firmantes, entre quien también están los regidores de Amán, Beirut, Copenhague, Kyoto, Lisboa, Oporto, Túnez o Varsovia, consideran que “París cuenta con ventajas y con la voluntad de rejuvenecer los valores olímpicos” y que los Juegos serán “generosos, útiles y alegres”.