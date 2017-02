CHILE MINERÍA

Santiago de Chile, 8 de feb (EFE).- La chilena Minera Escondida anunció hoy que está dispuesta a detener su producción durante un mes ante la inminente huelga anunciada por el sindicato 1, que representa a 2.500 trabajadores del mayor yacimiento de cobre en el mundo.

“Hemos decidido no hacer reemplazos, por lo menos los primeros 15 días mínimo, no produciremos en esta etapa ya que una huelga de mantenedores y operadores no proporciona las condiciones apropiadas para resguardar la seguridad e integridad de nuestros trabajadores” sentenció Patricio Vilaplana, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida, en declaraciones a medios locales.

Este martes, la minera informó que la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, región en que está situada la mina, a unos 1.500 kilómetros al norte de Santiago, respondió a su reclamación para contar con los trabajadores necesarios para llevar acabo los servicios mínimos.

Entre dichos trabajos están las labores de desagüe de la mina y movimientos de Laguna seca, entre otras.

La autoridad permitió que 80 trabajadores se mantuvieran desempeñando sus funciones para “evitar los daños a las instalaciones, los equipos, y por supuesto a las personas”, señaló Vilaplana.

El anuncio se realizó tras el fracaso de las conversaciones de “buenos oficios” y la publicación de un comunicado del sindicato ratificando su decisión de comenzar la huelga este jueves.

“Es una postura que nos han empujado hasta ella y no entendemos por qué lo hacen si al final pareciera que es patronal, ¿no es acaso justo pedir lo que ya tenemos? ¿no es acaso justo pedir que si trabajo 12 horas, descanso 12 horas? ¿no es acaso justo pedir que todos los que entren al sindicato tengan los mismos beneficios? Son condiciones mínimas”, declaró el presidente del sindicato, Carlos Allende, a T13 radio.

Entre las demandas de los trabajadores se encuentra un aumento salarial del 7 %, un bono de termino de negociación de 25 millones de pesos (unos 38.400 mil dólares) por cabeza y una duración de nuevo contrato colectivo de tres años.

Mientras, la empresa ofreció solo un bono de 8 millones de pesos (unos 12.400 dólares) por persona, sin aumento salarial y planteó una restricción de algunos beneficios otorgados en negociaciones anteriores y una duración del nuevo contrato colectivo de cuatro años.

“La compañía está totalmente cerrada a conversar con nosotros, ellos están en una actitud impositiva y bajo esas condiciones no existe negociación, en verdad no hemos negociado absolutamente nada”, manifestó el dirigente sindical.

Además, Allende denunció que La Escondida está apuntando “a la sobreproducción y a la explotación de los trabajadores aumentando las horas de trabajo y disminuyendo las horas de descanso para ser más productivos, reducir los estipendios de los trabajadores, ponerle condiciones para que puedan estar viniendo más tiempo a las faenas para producir más, pero ganar menos y eso no lo vamos a aceptar”.

El comunicado de los funcionarios advierte que los trabajadores “iniciaremos quizás la lucha sindical más importante que verá nuestro país en los últimos tiempos (…). Hemos dejado buena parte de nuestras vidas en el cerro, algunos de nuestros queridos compañeros han terminado muertos, para saciar las ansias de lucro de capitalistas extranjeros”.

Minera La Escondida es controlada por BHP Billiton, que tiene un 57,5 % de la propiedad, y entre los accionistas minoritarios figuran la estadounidense Río Tinto y las japonesas Jeco Corporation y Jeco Dos.

Tras la confirmación del inicio de la huelga, el precio del cobre, principal producto chileno de exportación, subió hoy un 1,09 %, hasta los 2,66 dólares por libra en la Bolsa de Metales de Londres.