TENIS MONTECARLO

Madrid, 16 abr (EFE).- El Montecarlo Country Club se abre esta semana como primera gran cita de la temporada de tierra batida y cuando se habla de este torneo es obligado hacerlo coligado al nombre del español Rafael Nadal, defensor del título y ganador en nueve ocasiones de este torneo Masters 1000.

Allí, donde se recogen las firmas de glorias de la raqueta como el rumano Ilie Nastase, el argentino Guillermo Vilas, los suecos Bjorn Borg y Mats Wilander, el checo Ivan Lendl, el austríaco Thomas Muster, el brasileño Gustavo Kuerten y los españoles Manuel Orantes, Sergi Bruguera, Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero, aspira ahora Nadal a lograr su décimo título después de hacerse con ocho de ellos de forma consecutiva y ganar el pasado año, al derrotar al francés Gael Monfils en la final.

Nadal, que parte como cuarto favorito, debutará con el ganador del duelo entre los británicos Daniel Evans y Kyle Edmund, y tiene este año la posibilidad de hacerse por primera vez con un torneo en diez ocasiones, (en Barcelona y Roland Garros suma también nueve entorchados).

De hacerlo, además de ganar el 50 de su palmarés, podría acercarse a Roger Federer en el puesto de número uno de la Carrera a Londres, habida cuenta de que el suizo no pisará tierra batida hasta que llegue a Roland Garros (28 de mayo).

Montecarlo aparece así como Tierra Prometida para el jugador de Manacor. Su trampolín desde el que está acostumbrado a renacer. La estadística de la ATP así lo afirma, ya que desde 2009, Nadal ha ganado una media de 2.448 puntos en los cuatro grandes torneos que suele disputar antes de la gran cita de París: el que comienza en el Principado, y los siguientes, Barcelona, Madrid y Roma. En esas cuatro citas, Nadal ha ganado hasta 29 títulos en total.

El español lleva en lo que va de año tres finales perdidas: Abierto de Australia, Acapulco, y Miami, pero siguiendo su costumbre ha dado un sentido positivo a su bagaje. “He jugado muchos partidos. He ganado muchos y también he ganado muchos puntos. Estoy en una posición privilegiada en la Race”, resumió sobre su temporada en pista dura. “Eso son grandes noticias y me da calma para los siguientes torneos”.

Esa tranquilidad de la que habla el de Manacor le ha hecho decir que se encuentra cerca de donde quiere estar. “Estoy jugando a un nivel muy alto de tenis y estoy preparado para ganar títulos. Estoy jugando lo suficientemente bien como para pelear por todo. Tengo grandes esperanzas para Montecarlo”, ha sentenciado.

Sus memorias en Montecarlo también le animan. Aún recuerda su primera intervención en 2003, cuando cayó en octavos contra el argentino Guillermo Coria, su ausencia en 2004 y su explosión en 2005, ganando desde ese año ocho veces seguidas, para volver a triunfar en 2016.

Aquí logró mantenerse imbatido en 46 partidos seguidos (entre 2005 y 2013), con un balance actual de 58 victorias y solo cuatro derrotas: Ante el argentino Guillermo Coria en 2003 (octavos), Djokovic 2013 (final), el español David Ferrer 2014, (cuartos), y Djokovic 2015 (semifinal).

Con el británico Andy Murray renqueante por un problema en el codo, Nadal, Novak Djokovic y Stan Wawrinka figuran como potenciales grandes favoritos al título. De hecho, los tres son los únicos que han ganado el torneo en los últimos doce años. El serbio en 2013 y 2015, y el suizo entre medias de esas dos temporadas.

Además de Federer, serán bajas en el cuadro el canadiense Milos Raonic, el argentino Del Potro, el japonés Kei Nishikori, los franceses Gael Monfils y Richard Gasquet y el australiano Nick Kyrgios.

La participación latinoamericana, a falta de acabar la fase previa, la forman el uruguayo Pablo Cuevas, que parte como favorito 16, y los argentinos Diego Schwarztzman y Federico Delbonis.