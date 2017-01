BOLIVIA GOBIERNO

La Paz, 22 ene (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, alegó hoy que en sus 11 años de Gobierno hizo más que todos sus antecesores en 180 para defender su continuidad en el poder, al presentar un informe sobre los cambios en su país.

“Lo que no hicieron en 180 años hicimos en once años gracias a la unidad del pueblo boliviano”, dijo Morales para resumir el discurso de 4 horas y 20 minutos que dio ante el Parlamento y en el que presentó un amplio informe comparativo con datos y cifras detalladas entre sus once años y diversos periodos históricos previos.

El discurso de Morales fue el acto central de la conmemoración del día en que comenzó a gobernar, el 22 de enero de 2006.

Morales, que está en su tercer mandato y ha anunciado que buscará otra vez ser candidato en 2019 para gobernar hasta el 2025, apeló a la historia de la inestabilidad política de Bolivia para destacar la importancia de tener 11 años continuos en la Presidencia.

En su discurso, dijo que desde 1825, el año en que Bolivia fue fundada, hasta 2005, el país tuvo “83 presidentes, de los cuales 37 han sido por golpes de Estado, equivalente al 45 %”.

“Escuchen bien, en la república, en 180 años, el promedio de duración de un presidente era de dos años”, sostuvo Morales.

“Imagínense, un presidente llega a dos años, qué podía planificar, qué podía organizar el Estado. Al presidente que ha durado bastante, Andrés de Santa Cruz Calahumana (1829-1839), (le hacen) golpe de Estado planificado por las oligarquías chilenas, apoyado por las oligarquías bolivianas”, sostuvo el mandatario.

Sin embargo, los datos citados por Morales contradicen la versión de historiadores que señalan que él es el presidente sexagésimo quinto y su tercer gobierno es el 88 en la historia de Bolivia.

También citó varios ejemplos de presidentes bolivianos militares que estuvieron en el poder unos pocos días, otros que hicieron co-gobierno, es decir que hubo dos mandatarios al mismo tiempo, e incluso un triunvirato que duró apenas seis horas en el poder.

Tras esa argumentación, enfatizó que “la estabilidad y la continuidad habían sido tan importantes para organizar, planificar, invertir y que un país salga adelante”.

Asimismo, subrayó la importancia que tuvo el garantizar “la soberanía política y la económica” con la recuperación estatal de los recursos naturales y las empresas estratégicas, y el rol de apoyo que jugaron los movimientos sindicales, indígenas y campesinos.

En el área económica, Morales destacó el promedio de crecimiento anual en 11 años, que fue de 5 %, frente a un 2,8 % de los 55 años precedentes y atribuyó los resultados a las nacionalizaciones.

También indicó que el producto interior bruto (PIB) per cápita en los 65 años previos al inicio de su mandato fue de 458 dólares en promedio, mientras que en su administración llegó a 2.297 dólares; y el PIB nominal pasó de 9.000 millones de dólares en 2005 a 33.000 millones de dólares en la actualidad.

Esas fueron solo algunas de las muchas comparaciones que hizo entre sus once años de Gobierno con diversos períodos previos, en una falta de uniformidad estadística que provocó críticas de algunos economistas, entre las primeras reacciones al discurso.

El mandatario destacó que la pobreza extrema pasó de 38,2 % en 2005 a 16,8 % durante su gestión, aunque también expresó su preocupación porque en el último año, según reconoció, el índice no ha bajado como en los primeros períodos de su gestión.

Ratificó su preocupación por el aumento de la tasa de desempleo urbano, que pasó de 3,5 % a 4,1 % entre 2014 y 2016 y por el aumento del abandono escolar, que pasó de 1,5 % a 2,2 % en primaria y en el caso de secundaria de 4,4 % a 4,9 % en los dos últimos años.

Los ingresos de la venta del gas natural también han bajado, así como las reservas internacionales del Banco Central, que cayeron en pocos años de 15.000 a 10.081 millones de dólares en la actualidad.

El discurso de Morales fue precedido por el del vicepresidente del país, Álvaro García Linera, quien defendió que la “globalización neoliberal” como proyecto político murió, que ese modelo no ofrece nada a Bolivia y planteó como uno de los posibles “destinos” la construcción del “socialismo comunitario”, y el “comunismo”.

También dijo que, en medio de la “decadencia” de la globalización neoliberal, hay proyectos como el boliviano que “ha logrado sacar al 20 % de la población de la extrema pobreza y ha creado en 11 años cuatro veces más riqueza colectiva que en los 180 años previos”.