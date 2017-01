OLIMPISMO PARÍS 2024

París, 23 ene (EFE).- “Si París no obtiene los Juegos para 2024 será su última intentona”, asegura el co-presidente de la candidatura, Tony Estanguet, en una entrevista a Efe, en la que también considera que la capital francesa está “mejor preparada que nunca” para ganar.

“Es la sexta vez que París opta a unos Juegos. Si no ganamos, no habrá más candidaturas. Creo que es el último intento”, aseguró Estanguet, excampeón olímpico de piragüismo, convertido en el Sebastian Coe de París 2024.

El exdeportista, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), cree que París tiene “más opciones que nunca” de ganar porque “ha aprendido de los errores del pasado”.

Sobre todo de dos, los de 2008 y 2012, cuando París partía como favorita y se vio superada por Pekín y por Londres.

Ahora, Estanguet se siente a la cabeza de una candidatura “esencialmente apoyada en deportistas, no en políticos” y que “va en la línea de lo que el COI ha pedido, un proyecto razonable, sin gastos desmesurados y pensando mucho en los atletas”.

Como en su época de piragüista, Estanguet no cree en los pronósticos, reconoce que la carrera con Budapest, pero sobre todo con Los Ángeles, “está abierta”, pero avisa de que “la victoria se jugará en la recta final”.

De poco sirven, a sus ojos, que las casas de apuestas sitúen a París como favorita, al igual que las investigaciones efectuadas por revistas especializadas. “Eso no sirve para nada. Hay que trabajar con la misma intensidad hasta el final, sin cometer errores”, avisa.

La próxima etapa será el 3 de febrero, cuando las tres candidatas presenten en Lausana el proyecto definitivo.

Sin referirse a sus rivales, Estanguet defiende los Juegos en París, asegura que están “muy inspirados en los de Barcelona’92”, que fueron los primeros que vivió “in situ” como espectador.

“Demostraron cómo unos Juegos pueden transformar una ciudad y nosotros queremos hacer lo mismo, que el centro de París sea un parque olímpico, que la gente pueda ir a pie del Grand Palais a los Inválidos y de ahí a la Torre Eiffel, y de ahí a Roland Garros”, relata.

Pero también quiere revivir el ambiente de fiesta popular que se dio en Barcelona, aunque reconoce que se han inspirado asimismo en otros Juegos, como los de Sydney o Atenas, donde ganó sus dos primeros oros olímpicos, pero también los de Londres, donde sumó el último.

De esta candidatura han copiado la asociación de los atletas a todos los aspectos de la candidatura, “uno de los puntos fuertes” para ganar, según su co-presidente.

Otro es que, a diferencia de Los Ángeles, donde el peso financiero de la candidatura recae en el capital privado, en París ha combinado dinero público con el respaldo de 13 grandes empresas, lo que para el exdeportista permite afrontar aspectos como la herencia de las instalaciones, el medio ambiente o la accesibilidad para minusválidos.

Además, con un 85 % de las instalaciones construidas, la candidatura olímpica no necesitará más que 1.500 millones de dinero público para construir la villa de los atletas y el parque acuático para la natación.

La primera será transformada tras los Juegos en apartamentos sociales y la segunda quedará para los franceses, lo que demuestra que los Juegos en París no supondrán un elevado coste financiero.

Eso ha contribuido a que el 77 % de los franceses respalden la candidatura, incluidos los principales partidos políticos.

Como buen piragüista, Estanguet esquiva un asunto sensible, la eventual victoria de la ultraderechista Marine Le Pen en las presidenciales de abril-mayo próximo.

“No temo la victoria de Marine Le Pen, no me lo planteo (…) Hemos tenido contactos con todos los candidatos. Con ella no, pero no es un asunto que me preocupe. Creo que tenemos a los franceses detrás y los políticos no irán contra los ciudadanos”, aseguró.

Estanguet sabe que París alberga la mayor parte de las esperanzas de Europa para tener unos Juegos, que serían los primeros en el Viejo Continente en doce años.

Por eso, espera que los miembros europeos del COI, que son la mayoría, razonen en favor de “la dimensión internacional” que los Juegos de París tendrían para todo el continente y no hagan cálculos de otro tipo, como las opciones que tendrían otras ciudades en caso de que la capital francesa fracasara.