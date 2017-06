VENEZUELA CRISIS

Caracas, 27 jun (EFE).- Decenas de periodistas venezolanos acompañados de ciudadanos y algunos diputados opositores se movilizaron hoy en Caracas hacia el ente regulador de Telecomunicaciones por el Día Nacional del Periodista y por la libertad de expresión en el país caribeño.

Una comisión de periodistas, encabezada por el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP), Tinedo Guía, se reunió con representantes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para entregar un documento en el que realizan algunas peticiones.

En este documento se pide a Conatel que revise “objetivamente las concesiones” de los medios de comunicación y que “se renueven” aquellas que se encuentran vencidas, según dijo Guía a los periodistas desde la marcha.

En Venezuela diversos medios de comunicación audiovisual han sido acallados en el país por decisión gubernamental, tal es el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, el canal colombiano NTN24 en 2014 y CNN en Español, que han salido del aire en Venezuela tras procesos administrativos.

Asimismo, medios impresos han sido demandados o sancionados y se les ha hecho difícil el acceso al papel, una venta controlada por el Gobierno.

Guía indicó además que pedían la conciliación de “la labor del periodista, los grandes medios de comunicación, las páginas web, de las cuales hay muchas amenazas y bloqueadas” y que “el pueblo pueda tener una información veraz y oportuna y adecuada”.

Asimismo, señaló que los periodistas han sido agredidos “por mil formas, por mil maneras” en medio de la situación de crisis que atraviesa Venezuela y, en ese sentido, dijo que lo que quieren es encontrar la manera de “ejercer en democracia”.

“Libertad es democracia, periodismo es democracia, sino hay libertad no hay periodistas, sino hay periodistas no hay libertad, y si no hay periodistas ni libertad no hay democracia”, agregó.

Antes de la movilización los periodistas acudieron a una misa y el CNP realizó un acto en la plaza Alfredo Sadel, en el este de Caracas, donde entregó a los familiares de Miguel Castillo, un joven periodista fallecido durante la ola de manifestaciones que vive el país, la afiliación postmorten del colegio.

Entretanto, el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruíz, consideró este día como “propicio” para celebrar el Día del Periodista, porque, según dijo a pesar de las “adversidades” los periodistas han buscado “una nueva forma de seguir cumpliendo” la responsabilidad de informar.

La presidenta de la Comisión de Medios del Parlamento recordó por su parte que hoy durante la sesión del Legislativo se debatirá un acuerdo en apoyo a los periodistas.

La actividad de hoy fue apoyada por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que desde hace casi tres meses ha convocado a diferentes manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

Desde el pasado 1 de abril Venezuela vive una ola de manifestaciones, a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales han degenerado en hechos violentos que han dejado 75 muertos y más de mil heridos, según datos de la Fiscalía.