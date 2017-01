Promise and Hope: Latin Celebrities Express Their Commitment to St. Jude Children’s Research Hospital

Por Vivian Fernández – LPL

MEMPHIS, TN (LPL) — Del 20 al 21 de enero fue llevado a cabo el Seminario de Promesa y Esperanza 2017 del St. Jude Children’s Research Hospital. Cerca de 300 de los mejores representantes de la industria de la música y entretenimiento latino, así como personalidades de televisión, ejecutivos de compañías discográficas, socios corporativos y voluntarios, asistieron al seminario de radio-maratón, el cual se organiza cada año para recaudar fondos y crear conciencia acerca de la importante misión del St. Jude Children’s Research Hospital en la comunidad hispana.

Desde sus inicios en 1997, Promesa y Esperanza ha logrado recaudar más de 120 millones de dólares a beneficio de los niños del hospital. El evento anual, como tal, permite que la relación entre el St. Jude y la comunidad hispana sea cada vez más estrecha.

Actualmente, el programa de Promesa y Esperanza cuenta con la participación de más de 100 estaciones de radio latinas, provenientes de 50 mercados a nivel nacional (Memphis, Miami, Nueva York, Dallas, Chicago, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Puerto Rico, etc.), incluyendo a Telemundo, Bustos Media, Univision Communications, Inc., Red Wolf, TBLC Media, entre otros.

Según el St. Jude Children’s Research Hospital, “cada año, millones de radioescuchas aprenden de las palabras de locutores, se inspiran del trabajo de cientos de voluntarios y donan para contribuir a la misión de St. Jude. Nuestros pacientes también tienen la oportunidad de contar sus conmovedoras historias, y comparten lo que St. Jude representa en sus vidas. Un niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos en todo el mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Por esta razón, tu donativo el día de hoy es muy importante”.

Durante estos dos días del seminario, invitados, ejecutivos y famosas celebridades como Adamari López, Pamela Silva Conde, David Chocarro, J.W. Cortés, Victoria Ortiz “La Mala”, Banda La Maravillosa, Los Luzeros y Karlos Rosé, entre otros, visitaron el hospital y Target House con el propósito de conocer más acerca de su misión angelical y humanitaria. En el transcurso de su visita al hospital, los presentes aprendieron sobre cómo el St. Jude trabaja arduamente, día y noche, para salvar las vidas de niños que sufren de enfermedades catastróficas como la leucemia en los EE.UU. y el mundo entero. En Target House, vieron cómo las familias de los pacientes tienen todas las comodidades de un hogar sin tener que pagar absolutamente por nada.

Para finalizar el seminario, el St. Jude y ALSAC organizaron una gala en el Hotel Peabody de Memphis, en donde los artistas anteriormente mencionados desfilaron por la alfombra roja y expresaron su compromiso con el hospital.

En su primera visita al St. Jude, J.W. Cortés manifestó que da todo su apoyo con “mucho cariño y mucha fuerza”. “Cada año que pueda voy a regresar con mi familia para que mis hijos vean la oportunidad que tenemos (de ayudar)… y lo bueno es que tenemos la salud”, dijo el actor en una entrevista con La Prensa Latina.

Por su lado, Adamari López comentó que ya ella había tenido la oportunidad de visitar el St. Jude Children’s Research Hospital hace como 4 ó 5 años atrás. En ese entonces, la actriz pudo conocer la historia del hospital y cómo es su colaboración y contribución con los pacientes de cáncer. “Lo que uno conoce cuando viene es poco lo que podría decir con lo impresionante de la ayuda que le brindan a los niños y a sus familias, que no tienen que pagar ni siquiera un solo centavo para poder recibir tratamiento. Pero eso sólo se logra con las donaciones de la gente”, dijo, agregando a su vez que estaba feliz de estar en el evento. “Me siento muy afortunada de venir otra vez, y de esta vez traer cámara de mi programa “Un Nuevo Día” y poder transmitir lo que hemos vivido durante estas experiencias que hemos tenido al estar aquí. Creo que hace falta seguir creando conciencia de lo importante (que es la misión del St. Jude), de donar dinero para fundaciones sin fines de lucro que puedan ayudar y, sobre todo, de ayudar al St. Jude para que puedan seguir ayudando a tantas familias que lo necesitan sin enviarle ninguna factura por el tratamiento”.

Adamari López también nos dijo en una entrevista que, desde que vino la primera vez al St. Jude, ella hace su aportación monetaria. “Sabes que tú puedes donar $20 al mes, por lo menos, y eso no nos cuesta mucho. Y podemos seguir con esas donaciones pequeñas que son las colaboraciones que realmente mantienen al hospital”.

Como parte de su discurso de agradecimiento, Richard Shadyac, director ejecutivo de ALSAC, dijo que “La misión del St. Jude está basada en el amor. Si Danny Thomas, fundador del St. Jude y ALSAC, estuviera aún vivo, él estaría muy orgulloso de todas las estaciones hispanas de radio y del programa de Promesa y Esperanza”.

El Hospital St. Jude es el único Centro Integral para el Cáncer designado por el Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute) exclusivamente dedicado a los niños. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa global de supervivencia del cáncer infantil de un 20 por ciento a un 80 por ciento, y todo desde que el hospital abrió sus puertas hace más de 50 años.

Con un donativo de $20, tú puedes convertirte en un “Ángel de Esperanza”. Para más información promesayesperanza.org.

“Seamos ángeles de esperanza” / “Let’s Be Angels of Hope”

#UnidosConStJude

#StJudePromesa