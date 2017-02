RUSIA OPOSICIÓN

Moscú, 8 feb (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se quedó hoy sin rival para las elecciones presidenciales de 2018 tras la condena por apropiación indebida del líder opositor Alexéi Navalni, en lo que sus partidarios consideran un claro proceso político.

“Debido a las denuncias de mi Fondo de Lucha contra la Corrupción hay personas interesadas en apartarme de la vida política”, dijo Navalni a la prensa.

Navalni, uno de los organizadores en 2011 de las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS, recibió una pena suspendida de cinco años de prisión, por lo que no tendrá que ir a la cárcel, pero no podrá postular en los comicios.

El opositor, que había anunciado su candidatura a la presidencia en diciembre pasado, aseguró que su condena es una represalia por sus denuncias de corrupción en las más altas esferas de la administración pública.

Además, no se arredró y adelantó que recurrirá ante los tribunales ordinarios el fallo y ante el Constitucional la ley vigente que impide concurrir en unas elecciones a los candidatos con antecedentes penales.

“No reconocemos el fallo, que será revocado. De acuerdo con la Constitución, tengo todo el derecho a participar en las elecciones y pienso hacerlo”, aseguró Navalni, quien abrió la pasada semana su oficina electoral en San Petersburgo, patria chica de Putin.

Mientras, el Kremlin, que ha dicho en varias ocasiones que con antecedentes penales no se puede participar en unas elecciones, defendió la legalidad del proceso, que fue puesto hoy en duda por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) como un “nuevo caso” de uso de la justicia con fines políticos.

Putin, de 64 años, aún no ha anunciado si se presentará a la reelección en 2018 después de regresar al Kremlin en 2012 tras un paréntesis de cuatro años como primer ministro.

En caso de que se presente y gane las elecciones, Putin podrá permanecer en el Kremlin hasta 2024, con lo que estaría en el poder casi tantos años como el líder soviético Iosif Stalin.

Según todos los analistas, Navalni es el único dirigente opositor con tirón electoral y que puede hacer sombra a Putin, como demostró en 2012 en las elecciones a la Alcaldía de Moscú, donde logró un histórico 27,5 % de los votos.

“Navalni organizó la apropiación de activos” estatales, señala el fallo leído por el juez del tribunal de la ciudad de Kírov, que Navalni dijo que recurrirá.

Según el juez, el opositor, que se perfilaba como el principal rival de Putin en las presidenciales, se apropió de 10.000 metros cúbicos de madera de la empresa maderera Kirovles por valor de 16 millones de rublos, unos 260.000 dólares.

Supuestamente, Navalni, abogado de profesión, “cometió el delito cuando ejercía el cargo de asesor del gobernador de la región de Kírov, Nikita Belij”, antaño dirigente opositor al Kremlin que también se encuentra en prisión preventiva por corrupción.

El opositor se declara inocente, mantiene que los cargos presentados contra él son “falsos” y “fabricados”, y ha desafiado a la Fiscalía a encontrar esos 16 millones de rublos.

“¿Por qué no me preguntan qué hice con esos 16 millones? !Pregunte! Usted no me pregunta porque sabe que no existe ninguna apropiación de dinero”, señaló.

El opositor ya había sido sentenciado en 2013 por el mismo delito, pero la condena fue anulada el pasado año por el Supremo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunciara numerosas infracciones durante el proceso judicial.

Precisamente, el opositor denunció hoy en su cuenta de Twitter que el fallo inculpatorio repite las mismas conclusiones que fueron invalidadas en su momento por Estrasburgo, que el 2 de febrero volvió a condenar a Rusia por juicios injustos y detenciones arbitrarias de Navalni.

En todo caso, según su abogada, Olga Mijáilova, el opositor se verá privado del derecho a postular su candidatura a las presidenciales, ya que así lo establece la legislación electoral en caso de que el afectado tenga antecedentes penales graves.

A no ser que Navalni sea absuelto de todos los cargos en un futuro, no podrá presentarse a unas elecciones en un plazo de diez años.

Navalni había asegurado que, incluso en el caso de ser condenado, participaría igualmente en la campaña electoral, porque “eso es lo que la gente espera de él”, lo que fue confirmado hoy por su jefe de campaña, Leonid Vólkov.